إزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الحفاظ على أراضى أملاك الدولة، والتصدى بكل حسم لمخالفات البناء، والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.



وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برئاسة المحاسب محمد عيد اللواء رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب ونائبه المهندس إبراهيم سعد مطر نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب بتنفيذ إزالة فورية لعدد أربع حالات لتعدٍّ بالبناء المخالف

فكانت الحالة الأولى عبارة عن تنفيذ إزالة فورية لشدة خشبية "أعمدة خرسانية" لسندره دور ارضى مبنى على مساحة 18 مترا مربعا بنطاق منطقة الخدمات كيلو 14 التابعة لقرية النصر.

الحالة الثانية عبارة عن تنفيذ إزالة فورية لشدة خشبية لدور خامس علوى مبنى على مساحة 340متر بالشريحة أ منطقة غرب المعاهدة.

وإزالة مبنى من الطوب الأبيض على مساحة 220 مترا بمنطقة معاذ بن جبل بنطاق قرية البياضية.

والحالة الرابعة تنفيذ إزالة فورية لمبنى من الطوب الأبيض على مساحة 60 متر مبنى على أرض زراعية بمنطقة نمره 2 الطريق السريع، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.