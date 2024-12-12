أماكن سوق اليوم الواحد بالقاهرة لطرح السلع بأسعار مخفضة

كتب سيد الخلفاوى

تنظم محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين، غدا الجمعة، سوق اليوم الواحد، لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات 20%، وذلك بعدة مناطق وهى أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر، وأمام ركن فاروق بحلوان، وفى حى الأميرية، وفى حى عين شمس بجوار سنترال عين شمس ليخدم منطقتى المرج وعين شمس، لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بنسب تبدأ من 20% وتصل إلى 50% فى بعض السلع.

ويتم استهداف الأماكن الأعلى فى الكثافة السكانية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين بالتخفيضات المقدمة والعمل على توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية بالتعاون مع وزارة التموين، والغرفة التجارية، وشركات القطاع العام والخاص، والمبادرات المجتمعية المختلفة.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعى، وتخفيض السعر، وأن معروضات السوق، تقل فى السعر عن معروضات الأسواق الماضية لدخول العديد من الشركات الأخرى فى المنافسة.



وأكد محافظ القاهرة أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.



ودعا محافظ القاهرة المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاسبوعية من أسواق اليوم الواحد، والاستفادة من التخفيضات التى تصل إلى أكثر من 20% عن مثيلاتها فى السوق.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن التواجد فى السوق متاح لكافة العارضين سواء شركات القطاع العام أو الخاص، والجمعيات الأهلية، وتجار سوق العبور بشرط إلا تقل أسعار المنتحات عن 20 % من مثيلاتها فى السوق.



وفى السياق اكد ناصر ثابت، مدير مديرية التموين بمحافظة القاهرة، أن السوق عبارة عن تجمع لعدد من سيارات السلع الغذائية التابعة لوزارة التموين وبعض الشركات الاخرى، لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات كبيرة.