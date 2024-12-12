أغرب 9 حيل استخدمت فى تهريب المخدرات.. استغلال الأطفال والرضع أبرزها

كتب - أحمد عبد الهادى

تهريب المخدرات شهد عبر السنوات حيلًا غريبة وغير تقليدية، لتجنب المهربين الكشف عنهم، لكن أجهزة الامن كانت على يقظة عالية فى ضبط كل أنواع التهريب عن طريق استخدامها لاحدث الأجهزة الأمنية للتمكن من الحد منها وضبطها، من أغرب هذه الحيل:

1. إخفاء المخدرات داخل الأعضاء الصناعية

تهريب المخدرات داخل أطراف صناعية (مثل الأرجل أو الأذرع) التى يرتديها أشخاص معاقون، حيث تُخزَّن المخدرات فى تجاويف داخلية.

2. إخفاء داخل الحيوانات

حشو الطيور أو الحيوانات المحنطة بالمخدرات.

استخدام حيوانات حية مثل الكلاب أو القطط، حيث يتم إدخال المخدرات داخل أجسادها بعمليات جراحية مؤلمة.

3. دمج المخدرات فى المواد المصنعة

إذابة المخدرات ودمجها فى المنتجات مثل الشموع، البلاستيك، أو الملابس.

تحويل الكوكايين إلى سائل ووضعه فى زجاجات مشروبات غازية أو عطور.

4. استخدام الطعام والمشروبات

حشو المخدرات داخل الفاكهة (مثل البرتقال أو الأناناس) بعد تفريغها من الداخل بعناية.

تغليف المخدرات على شكل قطع حلوى أو شيكولاتة لتبدو وكأنها منتجات غذائية عادية.

5. التهريب عبر الأطفال والرضّع

استغلال الأطفال بإخفاء المخدرات داخل ألعابهم أو حقائبهم.

تهريب المخدرات داخل حفاضات الأطفال أو زجاجات الحليب.

6-إخفاء المخدرات فى الكتب أو الأوراق

تفريغ صفحات الكتب السميكة لتكوين جيوب داخلية تُخزن بها المخدرات.

استخدام مستندات ورقية معالجة كيميائيًا تحتوى على مخدرات قابلة للاستخراج لاحقًا.

7- داخل المقتنيات الشخصية

وضع المخدرات داخل فرشاة الأسنان، الأقلام، أو الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف أو الحواسيب المحمولة.

تهريبها فى علب مستحضرات التجميل أو أدوات الحلاقة.

8-داخل الأثاث أو الآلات الموسيقية

تخزين المخدرات داخل تجاويف الكراسى، الطاولات، أو البيانو، حيث تكون مموهة بإتقان.

9-تهريب داخل الأجساد البشرية

ابتلاع كبسولات مليئة بالمخدرات، وهى من أخطر الطرق، حيث قد تنفجر داخل الجسم وتسبب الوفاة.

إدخال المخدرات فى أماكن حساسة بالجسم لتجنب التفتيش.