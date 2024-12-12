أسماء الفائزين بتصفيات مسابقة المنشد الصغير المقامة بأزهر كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت إدارة رياض الأطفال بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أسماء الفائزين بتصفيات مسابقة المنشد الصغير المقامة على مستوى المنطقة، التي أُجريت فعالياتها بقاعة الكمبيوتر التعليمي بحضور ومتابعة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، ورئيس لجنة تقييم المسابقة، وتواجد حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، والدكتور ياسر سلامة الوكيل، الوكيل الشرعي للمنطقة.

وأوضحت شيرين حشيش، مدير رياض الأطفال بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنّ نتائج المسابقة أسفرت عن فوز الطالبة كارما أحمد بدوي، من روضة معهد أبو بدوي بإدارة بيلا التعليمية الأزهرية بالمركز الأول عن المستوى الأول «كي جي 1»، وحصلت الطالبة روفان محمد السعيد، بروضة معهد التقوى بإدارة قلين التعليمية الأزهرية على المركز الأول عن المستوى الثاني «كي جي 2»، مؤكدةً أنّ هذه النتائج أعلنت من قبل لجنة تقييم برئاسة رئيس المنطقة، التي ضمت مُديري إدارات رياض الأطفال، وشؤون القرآن، والكمبيوتر التعليمي، والعضو الفني برياض الأطفال بالمنطقة.

وهنأ الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، الطالبتين الفائزتين بمسابقة «المنشد الصغير»، مُشيرًا إلى أنّ هذه النتائج جاءت بعد الالتزام بقواعد الاختبارات المقررة بالمسابقة، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، لافتًا أنّ المُسابقة استهدفت الاهتمام باكتشاف الأطفال الموهوبين بالروضات وتنمية روح التنافس الحميد بينهم.



المشاركون في مسابقة المنشد الصغير المقامة بأزهر كفر الشيخ



مسابقة المنشد الصغير المقامة بأزهر كفر الشيخ تبرز المواهب