أسعار انتقال سيارات الشهر العقارى للمنازل والشركات وخريطة أماكنها

كتب - أحمد عبد الهادى

تواصل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، فى التحديث من تقديم خدمات التوثيق على مستوى الجمهورية، من خلال إجراء معاملات وتوكيلات خاصة بالمواطنين، ودفعت وزارة العدل، نحو بعدد كبير من سيارة شهر عقارى متنقلة على مستوى الجمهورية التى وفرتها وزارة العدل لدعم المكاتب المزدحمة أو أجراء الخدمات بالمنزل أو فى العمل.

وحددت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مبلغ 1000 جنيه لانتقال السيارات المتنقلة إلى منازل المواطنين لإجراء المعاملات الفردية من توكيلات وإقرارات وشهادات، و1500 جنيه لانتقال السيارات المتنقلة إلى الشركات والعمل.



وكانت وزارة العدل أمرت بافتتاح وتشغيل فروع توثيق تعمل فترة مسائية من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك فى اطار حرص وزارة العدل على تطوير أداء خدمات التوثيق وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديمها فى سهولة ويسر للمواطنين ومن بينها :



1- سيارة توثيق متنقل 2 أمام ديوان مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بشارع رمسيس.



2- سيارة توثيق متنقل 3 أمام ديوان مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بشارع رمسيس.



3- سيارة توثيق متنقل 4 أمام محكمة بنها الابتدائية.



4- سيارة توثيق متنقل 9 أمام محكمة الأسرة بالمنصورة



5- سيارة توثيق متنقل 5 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية.



6- فرع توثيق اتصالات مصر بالنزهة شارع عبدالحميد بدوي.



7- فرع توثيق اورانج الدقي شارع محي الدين ابو العز.



8- فرع توثيق اورانج البساتين شارع اللاسلكي.



وتضمن التوجيهات أن يتم الحجز بتلك الفروع من خلال تطبيق أرغب في عمل توكيل أو بوابة مصر الرقمية.