أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 12-12-2024 بمنافذ التموين

كتب مدحت وهبة

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 على زيادة ضخ منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا

الطماطم 8 جنيهات.

البصل الأحمر 15 جنيها.

البص الأبيض 20

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ13 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ16.5 جنيه.

- بطاطا 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ20 جنيها.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 15 جنيها.

- الكوسة بـ 20 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 15 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 22 جنيها.

- ‏الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .

- الليمون بـ 35 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.

- البسلة 35 جنيها-

الموز البلدي بـ 25 جنيها.