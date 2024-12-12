أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: أخبار جيدة قريبًا فيما يتعلق بالاستكشاف البترولية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
كامل الوزير فى ذكرى اليوم الوطنى لقطر: تجمعنا بالدوحة علاقات متميزة
وزير الخارجية يتوجه إلى الصين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
وزير التموين: جودة إنتاج الخبز المدعم من أولويات الوزارة لتحقيق رضا المواطن
التضامن تستعرض خدمات دعم الحماية الاجتماعية بمؤتمر منع الهجرة غير الشرعية
التنمية المحلية: انتهاء تدريب 75 من مهندسى محافظة القليوبية الجدد
وزير الطيران: صناعة الطيران تتطلب تضافر جهود جميع الدول للارتقاء بمتطلبات الأمن
وزير الأوقاف يجتمع برئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة
وزارة الصحة تكشف أهداف مبادرة صحتك سعادة للصحة النفسية
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