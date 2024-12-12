اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: أخبار جيدة قريبًا فيما يتعلق بالاستكشاف البترولية

الخميس، 12 ديسمبر 2024 12:08 ص
أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: أخبار جيدة قريبًا فيما يتعلق بالاستكشاف البترولية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

كامل الوزير فى ذكرى اليوم الوطنى لقطر: تجمعنا بالدوحة علاقات متميزة

وزير الخارجية يتوجه إلى الصين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

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التضامن تستعرض خدمات دعم الحماية الاجتماعية بمؤتمر منع الهجرة غير الشرعية

التنمية المحلية: انتهاء تدريب 75 من مهندسى محافظة القليوبية الجدد

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وزير الأوقاف يجتمع برئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة

وزارة الصحة تكشف أهداف مبادرة صحتك سعادة للصحة النفسية







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