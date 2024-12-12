أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: أخبار جيدة قريبًا فيما يتعلق بالاستكشاف البترولية

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

كامل الوزير فى ذكرى اليوم الوطنى لقطر: تجمعنا بالدوحة علاقات متميزة

وزير الخارجية يتوجه إلى الصين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

وزير التموين: جودة إنتاج الخبز المدعم من أولويات الوزارة لتحقيق رضا المواطن

التضامن تستعرض خدمات دعم الحماية الاجتماعية بمؤتمر منع الهجرة غير الشرعية

التنمية المحلية: انتهاء تدريب 75 من مهندسى محافظة القليوبية الجدد

وزير الطيران: صناعة الطيران تتطلب تضافر جهود جميع الدول للارتقاء بمتطلبات الأمن

وزير الأوقاف يجتمع برئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة

وزارة الصحة تكشف أهداف مبادرة صحتك سعادة للصحة النفسية