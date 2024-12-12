اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2024 05:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

أحمد الطيب: رسالة الأزهر لها خصوصية فى ظل التحديات المعاصرة والغزو الثقافى

الخميس، 12 ديسمبر 2024 04:47 م
أحمد الطيب: رسالة الأزهر لها خصوصية فى ظل التحديات المعاصرة والغزو الثقافى شيخ الأزهر يستقبل وزير المالية بمشيخة الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أحمد كوجك، وزير المالية؛ لمناقشة المتطلبات الماليَّة المتعلقة بقطاعات الأزهر المختلفة، وسبل تعزيز الدعم المادى بما يناسب استمرار كل قطاع في تحقيق المهام المنشودة.

وخلال اللقاء، أكد فضيلة الإمام الأكبر خصوصية رسالة الأزهر وأهميتها، وبخاصة في ظل التحديات المعاصرة، والغزو الثقافي الذي يستهدف التغلغل في كل أركان المجتمع وإقصاء منظومة القيم الدينيَّة والأخلاقيَّة، وهو ما يتطلَّب مضاعفة الجهود لتحصين الشباب والنشء ونشر القيم ومواجهة طوفان الغزو الثقافي الغربى.

من جانبه، عبَّر وزير المالية عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لور فضيلته في نشر صحيح الدين الإسلامي، مؤكدًا توجه الدولة بكامل هيئاتها ووزارتها لدعم الأزهر فى أداء رسالته؛ باعتباره أحد أبرز المنارات العلمية للعلوم الشرعية والعربية حول العالم.

 







مشاركة

وزير المالية

شيخ الازهر

مشيخة الازهر

الازهر الشريف



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة