أحلى فاكهة فى الشتا.. مباشر من حصاد محصول اليوسفى بالمنيا (فيديو)

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع تقريرا مصورا من مزارع اليوسفى بمحافظة المنيا، فى موسم الحصاد، حيث رصد البث المباشر، محصول اليوسفى على الشجر ومرحلة النضج للمحصول، خاصة بداية موسم الحصاد، التى تبدا فى منتصف شهر ديسمبر من كل عام.



قال عرفات محمد، أحد مزارعى اليوسفى بالمنيا، إن عمر الأشجار يصل إلى 20 عاما أو يزيد ويبدا زراعته بالشتلات من عمر 6 أشهر ثم يبدا فى طرح المحصول بعد مرور عام من زراعته، ومن أهم الأمراض التى تهاجم المحصول هى ذبابة اليوسفى، ولذلك نقوم بالمقاومة كل 15 يوما حتى نستطيع وقف تلك الزبابه حتى لا يصاب المحصول بالمرض.



وأضاف أن محصول اليوسفى من المحاصيل التى يقبل عليها المواطنين من أبناء محافظة المنيا فى موسمه، وعلى الرغم أن هناك طرح فى السوق لليوسفى إلا أنه يوسفى صينى وليس البلد، فإن المحصول البلدى مازال عليه حوالى شهر من أجل انطلاق موسم الحصاد.



موسم اليوسفي 1