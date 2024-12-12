أئمة شمال سيناء يواصلون نشر الفكر الوسطى عبر مجالس الدروس وندوات المنبر الثابت

شمال سيناء- محمد حسين

شهدت محافظة شمال سيناء فعاليات دعوية وتعليمية متنوعة، نظمتها مديرية أوقاف شمال سيناءفي إطار خطة وزارة الأوقاف المصرية لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتضمنت هذه الفعاليات مجالس الدروس العلمية والدعوية المنهجية، بالإضافة إلى ندوات برنامج المنبر الثابت التي أقيمت بالتعاون مع منطقة وعظ شمال سيناء الأزهرية.

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء ، انه تحت إشراف الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وبمشاركة أئمة المساجد، عُقدت مجالس الدروس العلمية والدعوية المنهجية بمساجد المحافظة. ركزت الدروس على علوم الفقه، الحديث، العقيدة، الأخلاق، التفسير، والسيرة النبوية، وفق مناهج علمية محددة تهدف إلى تعزيز المعرفة الدينية لدى المجتمع ونشر قيم الاعتدال.

أوضح الشيخ محمود مرزوق أن هذه المجالس تأتى فى إطار جهود الوزارة لتحقيق رسالتها الدعوية، قائلاً:

“نعمل على تفعيل دور المساجد كمراكز للعلم والفكر الوسطي. إن مجالس الدروس المنهجية تعد وسيلة فعالة لتعزيز الوعي الدينى وتصحيح المفاهيم المغلوطة. نحرص على إعداد الأئمة وتدريبهم لتقديم محتوى علمي متميز يخدم المجتمع.”

وأشار مرزوق إلى أن الدروس تستهدف جميع الفئات العمرية، وتعمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع، مؤكداً استمرار هذه الأنشطة ضمن خطة الوزارة السنوية.

وفي سياق متصل، نظمت المديرية ندوات برنامج المنبر الثابت بمشاركة منطقة وعظ شمال سيناء الأزهرية، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، و الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

أقيمت الندوات في المساجد الكبرى بالمحافظة، حيث تناولت قضايا اجتماعية ودينية ملحة، مثل أهمية الوحدة الوطنية، ونبذ العنف، وترسيخ القيم الإنسانية. وقد شهدت الندوات حضوراً كثيفاً من المصلين الذين أشادوا بدور الأزهر ووزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع.

تأتي هذه الأنشطة ضمن خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيل دور المساجد كمراكز علمية وثقافية. وأكدت مديرية أوقاف شمال سيناء أن هناك مزيداً من الفعاليات المخطط لها خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان وصول الرسالة الدعوية إلى مختلف شرائح المجتمع.