10 لاعبات من الأقصر يحصدن الذهبيات والفضيات ببطولة كأس مصر مرحلة 7 سنوات جمباز

الأقصر – أحمد مرعى

حققت 10 لاعبات من محافظة الأقصر، الميداليات الذهبية والفضية ببطولة كأس مصر مرحلة 7 سنوات جمباز فني آنسات بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر، وذلك تحت إشراف كابتن هشام شعبان مدرب جمباز الفني رجال وآنسات والأيروبيك ومدرب الفريق.

ومن جانبه عبر الكابتن وليد بحر المدير التنفيذي للأكاديمية التي تدرب اللاعبات بالأقصر، عن سعادته بفوز 10 لاعبات من محافظة الأقصر، حيث أن اللاعبات اللاتي حصدن المراكز الأولى و5 ميداليات ذهبية هم كل من:- (ترينتي بولا أسعد ، رونزا محمد منتصر، فيروز محمد محمود ، كنزى عاصم محمد، مليكه عبد الرؤوف عبد الرؤوف)، واللاعبات اللاتى حصدن المراكز الثانية بـ5 ميداليات فضية هم كل من:- (تيا حسان حسن، جوى بولا عادل ،دارين رأفت ثروت، مكه أبو الوفا خالد، مكه سيد محمد).

وأشار الكابتن وليد بحر، في بيان صحفى، إنه يتم دعم اللاعبات في صالة مجهزة بأحدث الأجهزة الرياضية لتأهيل وتدريب اللاعبين، وتضم نخبة من أفضل المدربين وهم إيناس عبدالله مدربه جمباز الأيروبيك، أحمد الطاهر مدرب جمباز فني، ومحمد يوسف مدرب جمباز فني رجال وآنسات، ومصطفي محمد مدرب جمباز فني، وهشام شعبان مدرب جمباز الفني رجال وآنسات والأيروبيك، وأسماء رمضان وهبة عبد الغفور مدربات الأيروبيك.

يذكر أن الجمباز الفني يتكون من ستة أجهزة هي منها الحركات الأرضية يؤدي اللاعب حركاته على بساط أرضي مساحته 12 م×12م بدون مصاحبة موسيقية تتصف بالقوة والمرونة والتوازن وكذلك تحتوي على حركات مربوطة مثل القلبات الهوائية الأمامية والخلفية والجانبية، الوقوف على اليدين، حركات اللف حول المحور الطولي مع حركات تعبيرية جمالية ويجب أن تنفذ هذه الحركات على كامل مساحة البساط بفترة زمنية لا تزيد عن 70 ثانية، ثم حصان الحلق والمقابض ومنصة القفز .



10 لاعبات من الأقصر يحصدن الذهبيات والفضيات



إحدي البطلات من محافظة الأقصر فى كأس مصر



جانب من تميز لاعبات الأقصر فى البطولة



سعادة الأطفال ببطولة كأس مصر مرحلة ٧ سنوات جمباز فني



عروض لاعبات الأقصر فى بطولة كأس مصر



فرحة الفوز ببطولة كأس مصر مرحلة ٧ سنوات جمباز فني



فوز بطلات الأقصر ببطولة كأس مصر مرحلة ٧ سنوات جمباز فني