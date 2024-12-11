وكيل تعليم الغربية يتفقد ورش مدرسة السنطة الصناعية ويناقش الطلاب خلال التدريب

الغربية مصطفى عادل

تفقد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مدرسة السنطة الثانوية الصناعية بنين، بإدارة السنطة التعليمية، لمتابعة انتظام الدراسة، وخفض الكثافات بالفصول، و آليات سير العملية التعليمية.

وحرص وكيل الوزارة، على متابعة أداء الطلاب داخل الورش، حيث تفقد ورش التريكو، وورشة الآلات الكهربية، وورشة التركيبات الكهربية ، واستمع لشرح معلمى التدريبات داخل الورش العملية ، داخل الورش.

كما ناقش الطلاب فى أنواع المواتير، وكيفية التعامل معها واستخداماتها المختلفة، كما أجرى حوار مع الطلاب عن أهمية التعليم الفنى ، ومدى استفادتهم واكتسابهم الخبرة من خلال ممارسة الجزء العملى داخل الورش والمعامل بالمدرسة.

كما تابع دفاتر التحضير للمعلمين بالمدرسة، وأكد وكيل الوزارة خلال جولة المتابعة، على ضرورة الإهتمام بكشوف الغياب والتسجيل على الموقع ، وأكد وكيل الوزارة على نظافة المدرسة، وتفعيل معسكرات خدمة عامة للطلاب يومى الخميس والجمعة من كل اسبوع ، تحت شعار مبادرة مدرستى وافتخر، وذلك للدهان والتشجير لحث الطلاب على المظهر الجمالى ،والولاء والانتماء، كما أطمأن وكيل الوزارة على توافر وسائل الأمن والسلامه بالمدارس، وتواجد الأمن على البوابة، ورافق وكيل الوزارة خلال جولة المتابعة محمد الفيومى مدير عام إدارة التعليم الفنى بالمديرية، و هيثم سكر مدير عام إدارة السنطة.



وكيل تعليم الغربية يناقش الطلاب المدرسة