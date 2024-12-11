اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 02:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية يقدم للرئيس السيسى التقرير التنفيذى الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 01:07 م
وزير الخارجية يقدم للرئيس السيسى التقرير التنفيذى الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وزير الخارجية يقدم للرئيس السيسى التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، قدم للرئيس التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مستعرضا التقدم المحرز  في تنفيذ الاستراتيجية بكافة محاورها في مصر خلال العام الماضي، بما يضمن الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فضلاً عن تعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة.







مشاركة

السيسي

الرئيس السيسي

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

عاجل




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة