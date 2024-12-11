اليوم السابع
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وزير الخارجية يؤكد هاتفيًا لبلينكن موقف مصر الثابت والداعم لسوريا وسيادتها

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 08:49 ص
وزير الخارجية يؤكد هاتفيًا لبلينكن موقف مصر الثابت والداعم لسوريا وسيادتها وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

وبحث الوزيران- خلال الاتصال- مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، وتوافقا على أهمية تبني عملية سياسية شاملة في سوريا ترتكز على عدم إقصاء أية أطراف ومكونات وطنية سورية، وبما يمهد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا.

كما أكد الوزير عبدالعاطي، موقف مصر الرافض لاستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها، مشدداً على أن هذه التحركات تعد احتلالاً لأراض سورية وانتهاكاً سافراً لسيادتها، وتمثل خرقاً للقانون الدولي، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف هذا الاعتداء على الدولة السورية.







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