وزيرة الأسرة فى حكومة الإمارات تؤدى اليمين الدستورية

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أدت وزيرة الأسرة فى حكومة الإمارات سناء بنت محمد سهيل، اليوم /الأربعاء/، اليمين الدستورية أمام الرئيس الإماراتى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبحضور نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك ضمن التعديل الوزارى الأخير فى حكومة الإمارات الذى استحدث وزارة الأسرة.



وهنأ الشيخ محمد بن زايد، سناء بنت محمد سهيل بمنصبها الجديد، متمنيا لها التوفيق فى أداء مهامها ومسؤولياتها، مؤكدا أن استحداث الوزارة يعبر عن الأهمية الكبيرة التى توليها الإمارات تجاه الأسرة ودورها وتمكينها ضمن إستراتيجية التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن الأسرة هى المدرسة الأولى للتربية والتنشئة وترسيخ المبادئ والقيم والهوية الوطنية، وأساس أى مجتمع قوى وتقع فى صميم منظومة الأمن الوطنى بمفهومها الشامل، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).



من جانبه، قال الشيخ محمد بن راشد إن ملف الأسرة يمثل أولوية رئيسية فى منظومة العمل الحكومى فى الإمارات من خلال سياسات وإستراتيجيات ومشاريع داعمة لتمكين الأسرة الإماراتية وضمان استقرارها ورفاهيتها.



وأضاف أن تمكين الأسرة الإماراتية وإطلاق السياسات والمبادرات والمشاريع الداعمة لضمان استقرارها ورفاهيتها، أولوية رئيسية لحكومة الإمارات، فالأسرة الإماراتية القوية المتماسكة ضمانة لتحقيق جميع مستهدفاتنا الوطنية".