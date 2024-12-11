واعظات الأوقاف: شمال سيناء أرض السلام وأهلها رمز الكرم والنبوغ

شمال سيناء- محمد حسين

أعربت واعظات وزارة الأوقاف عن سعادتهن الكبيرة بزيارتهن الدعوية لمحافظة شمال سيناء، مؤكدات أن هذه الزيارة كانت تجربة فريدة تفوق كل التوقعات،.

وخلال تصريحاتهن، أشرن إلى أنهن سيحملن رسالة واضحة إلى الشعب المصري بأن شمال سيناء هي بحق أرض السلام والأمن والاستقرار، حيث لمسوا كرم وطيبة أهلها خلال الجولة التي شملت زيارات ميدانية متنوعة.

قامت الوفد بجولة حرة زارت خلالها معارض إنتاجية ومشغولات يدوية تعكس الهوية السيناوية وأصالة الأعمال اليدوية والتطريز الفريد. كما تجولن في أسواق العريش المتنوعة، حيث أجرين نقاشات مع التجار والبائعين حول موضوعات هامة تتعلق بفقه المعاملات، مثل الأمانة في البيع والشراء، وضرورة تجنب تطفيف الكيل والميزان، مع أهمية الإفصاح عن أي عيوب في المبيع.

أكدت الواعظات أن التواصل مع طلاب المدارس والجامعات ومراكز الشباب في شمال سيناء كان مثمراً للغاية. وأعربن عن استفادتهن من اللقاءات الدعوية والأنشطة التفاعلية التي عقدت مع الطلاب، مشيدات بنبوغ أبناء سيناء وأهمية منحهم التقدير والدعم اللازمين.

في ختام الزيارة، توجه الوفد بالشكر إلى مديرية أوقاف شمال سيناء، وعلى رأسها الشيخ محمود مرزوق، لجهوده في التنسيق وحسن الاستقبال، وكذلك لمرافقة الوفد من لحظة وصولهن إلى أرض الفيروز وحتى انتهاء المهمة الدعوية.