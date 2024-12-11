نائب محافظ أسوان يستقبل مستشار السفارة الكندية ويستعرض مقومات الاستثمار

أسوان – عبد الله صلاح

استقبل المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، المستشار كولين ليك رئيس قسم الشؤون السياسية والإقتصادية بسفارة كندا، بحضور المهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى بالمحافظة لاستعراض أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والسفارة الكندية فى مجالات التنمية المختلفة.

شهد اللقاء، إطلاع القنصل الكندى على المزايا النسبية والثروات المتعددة التى تمتلكها عاصمة الاقتصاد الأفريقى لتحقيق الاستثمار الأمثل لها، فضلاً عن تنوع المنتج السياحى والبانوراما الجمالية لعروس المشاتى.

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أنه تم كذلك عرض منظومة التحول الرقمى ذات التطبيقات المختلفة التى تمتلكها المحافظة، ومن بينها تطبيق عين المواطن، والذى يساهم فى تحقيق التواصل المباشر للمواطن مع المسئول لعرض ما يرصده من مخالفات أو شكاوى ، والتفاعل الفورى معها ، وهو الذى يتكامل مع الاهتمام بالشباب وتمكين المرأة.