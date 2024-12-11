ميناء الإسكندرية: شحن وتفريغ 38 سفينة وتداول 146 ألف طن بضائع فى 24 ساعة

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت حركتي التداول والملاحة نشاطاً ملحوظاً خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث جرى العمل على شحن وتفريغ عدد 38 سفينة وهم 18 سفينة بضائع عامة و 10 سفن صب جاف و 7 سفن حاويات و 3 سفن صب سائل كما تم تداول 3826 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1728 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 1613 حاوية بما يمثل 48.3% تقريبا مما يشكل تقاربا كبيرا بين الحاويات الصادرة والواردة .

وقال بيان اليوم أنه تم تداول 485 حاوية ترانزيت وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 146 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه وعلى رأسهم بضائع الصب الجاف والتي بلغ حجم تداولها خلال 24 ساعة 62 ألف طن تقريبا تليها البضائع العامة بما يجاوز 23 ألف طن تقريبا وصب سائل بحوالي 23 ألف طن بالإضافة إلى كميات أخرى من البضائع المحواه والترانزيت.

ووجه اللواء بحري أحمد حواش ، رئيس مجلس الاداره بضروره الإلتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافه المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئيه القياسيه في كافه العمليات المينائيه لمنع التلوث بكافه صوره.



