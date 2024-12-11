مواعيد بداية امتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

اعتمد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مواعيد بداية امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل وشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك على النحو التالى:

- الصف الثانى والثالث الابتدائي تعليم مجتمعي: تبدأ الامتحانات من السبت 11 يناير إلى الأحد 12 يناير 2025.

- الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي تعليم مجتمعي: تبدأ الامتحانات من السبت 11 يناير إلى الثلاثاء 14 يناير 2025.

- الصف الثالث الابتدائي عام وصم ومكفوفين تبدأ من السبت 11 يناير حتي الأحد 12 يناير 2025.

- الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي عام وصم ومكفوفين: تبدأ الامتحانات اعتبارا من السبت 11 يناير إلى الأربعاء 15 يناير 2025.

- الصف السابع والثامن الابتدائي "صم": تبدأ الامتحانات من السبت 11 يناير حتي الثلاثاء 14 يناير 2025.

- النقل الأول الإعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين: تبدأ الامتحانات من السبت 11 يناير إلى الأربعاء 15 يناير 2025.

- النقل الثاني الإعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين: تبدأ الامتحانات من السبت 11 يناير إلى الأربعاء 15 يناير 2025.

- النقل الإعدادي المهني: تبدأ الامتحانات من السبت 11 يناير إلى الأربعاء 15 يناير 2025.

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي العام والرياضي والمهني: تبدأ من السبت 18 يناير إلى الخميس 23 يناير 2025.

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي للصم والمكفوفين: تبدأ من السبت 18 يناير إلى الخميس 23 يناير 2025.

- النقل الثانوي الفني للصم: تبدأ من السبت 11 يناير إلى الخميس 16 يناير 2025.

- النقل الأول والثاني الثانوي للمكفوفين: تبدأ من من السبت 11 يناير إلى الخميس 16 يناير 2025.

- النقل الأول والثاني الثانوي العام والرياضي: تبدأ من السبت 11 يناير إلى الخميس 16 يناير 2025.

على أن تنتهي جميع الامتحانات يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025، ولمدة أسبوعين.

ووجه محافظ القليوبية، مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأبنائنا الطلاب، مشددا على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.