منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن نتيجة مسابقة المنشد الصغير

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت إدارة رياض الأطفال بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بقيادة منال إسماعيل، مدير الإدارة، نتيجة تصفيات مسابقة (المنشد الصغير) على مستوى منطقة الإسكندرية الأزهرية، والتي تمت في أجواء مليئة بالحماس والإبداع.

واستضاف مركز الحاسب الآلي المتطور فعاليات المسابقة، وتولت لجنة تحكيم متميزة تقييم الأداء، برئاسة رئيس المنطقة، ومدير شؤون القرآن، والقائمة بعمل موجه عام القرآن الكريم، ومدير إدارة الكمبيوتر التعليمي، بالإضافة إلى مدير رياض الأطفال والعضو الإداري باللجنة.

وقالت منال إسماعيل أنه شارك في التصفيات 17 طفلًا وطفلة، وأسفرت النتائج عن فوز: • المركز الأول (في المستوى الأول) : الطفل محمد رامي محمد، من روضة معهد كردي عبد الفتاح. • المركز الأول مكرر (في المستوى الأول): الطفلة ريحانة أحمد أحمد محمد، من روضة معهد عمر الفاروق النموذجي. • المركز الأول (في المستوى الثاني): الطفل زين الدين الأمير حيدر، من روضة معهد عمر الفاروق النموذجي. وتم تكريم الفائزين على مستوى الإدارات في احتفالية تعكس دعم الأزهر الشريف وتشجيعه لمواهب أبنائه.



