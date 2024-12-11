اليوم السابع
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معاينة النيابة الإدارية: وفاة 8 مواطنين وإصابة 3 آخرين فى عقار العباسية المنهار

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 03:20 م
معاينة النيابة الإدارية: وفاة 8 مواطنين وإصابة 3 آخرين فى عقار العباسية المنهار معاينة النيابة الإدارية لعقار العباسية المنهار
كتب: أحمد عبد الهادى – محمد أبو ضيف

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كشف معاينة فريق النيابة الإدارية برئاسة شرويت واكد، وعضوية محمود أبو زيد ونوران عباس وكيلي أول النيابة وداليا جمال الدين وكيل النيابة بإجراء معاينة اليوم "لعقار العباسية المنهار" عن أن العقار رقم 79 ج شارع العباسية التابع لحي الوايلي، عبارة عن دورٍ أرضي وخمسة طوابق علوية، وأنه ما بعد الساعة الرابعة بقليل فجر يوم أمس الثلاثاء انهار العقار بالكامل، مما أسفر عن وفاة ثمانية مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين.

وتولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة "القسم الثاني" استكمال التحقيقات، وقرر محمود أبو زيد وكيل أول النيابة استكمال سماع أقوال الشهود من سكان العقارات المجاورة، وتكليف مفتش مديرية الإسكان بالقاهرة بإعداد تقرير فني حول الحادث، وجارٍ استكمال التحقيقات.

 

 







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