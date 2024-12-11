مصر تستضيف ورشة الأمم المتحدة لتعزيز أمن حيازة الأراضى للنساء فى أفريقيا

كتبت أسماء نصار

شارك الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى ورشة الأمم المتحدة لتعزيز أمن حيازة الأراضى للنساء في أفريقيا والتي انطلقت في شرم الشيخ تحت عنوان تعزيز أمن حيازة الأراضي للمرأة في أفريقيا" بمشاركة 22 دولة.

وخلال كلمته نقل عزوز تحيات وزير الزراعة لكل المشاركين في الورشة من الدول الافريقية ودعمه لكل أوجه التعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية بأفريقيا.

وقال إن أمن حيازة الأراضي أمر ضروري لتمكين المرأة وتحقيق الأمن الغذائي والرفاهية، حيث تعد الأرض أصلًا أساسيًا لسبل عيش الملايين في أفريقيا. ومع ذلك، تواجه النساء عوائق كبيرة في تأمين حيازة الأراضي بسبب القوانين او الاعراف والتقاليد التميزية في بعض الدول الأفريقية.

أعرب عزوز عن سعادته لاختيارلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا مدينة شرم الشيخ الجميلة في مصر كمكان لانعقاد هذه الورشة الهامة،مؤكدا أن هذا الاجتماع سيفتح الباب على مصراعيه لتطوير شراكة قوية بين وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي المصرية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا نحو تعزيز تحول النظم الغذائية وإدارة الأراضي في جميع أنحاء أفريقيا حيث تعمل الوزارة علي تطوير برامجها لتحقيق التكامل والتنمية المستدامة للمرأة الريفية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

أضاف أن وزارة الزراعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة الريفية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المرأة في الريف وتعزيز دورها في التنمية الزراعية والمجتمعية.

أضاف رئيس قطاع الإرشاد الزراعى أنه لا يوجد أى قيود قانونية على تملك المرأة للأراضى الزراعية وهذا يساعد على تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة فى القطاع الزراعى.

كما استعرض الجهود التي تقوم بها الوزارة في دعم المرأة منها التدريب وبناء القدرات وتوفير قروض ميسرة ومشروعات صغيرة وتفعيل مبادرات لتمويل المشروعات الزراعية المتناهية الصغر بالشراكة مع مؤسسات التمويل، وتشجيع الصناعات الريفية ودعم الصناعات اليدوية والحرفية التي تشتهر بها المجتمعات الريفية المحلية وبرامج التوعوية الغذائية والصحية والمساهمة في القضاء على الأمية والتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية.

وقال عزوز أن هذه الجهود ساهمت في زيادة مساهمة المرأة الريفية في الإنتاج الزراعي.تحسين ظروفها الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المجتمعى فى المناطق الريفية.

واستعرض رئيس قطاع الإرشاد الزراعى دور المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تحسين جودة الحياة للمرأة في القرى والمناطق الريفية وتعزيز حقوقها وتحقيق التكافؤ بين الجنسين وتحسين الخدمات التعليمية والصحية ورفع الوعى مختتما أن كل هذه الجهود تسهم فى تعزيز دور المرأة الريفية كعنصر فعال في المجتمع وتساعد في تحقيق التنمية المستدام.

من جانبه توجه الدكتور ميشاشا سيوارجا ممثل الاتحاد الأفريقي والدكتورة جوان كاجوانجا ممثل اللجنة الاقتصادية للأمم المتحده بافريقيا بالشكر الى وزير الزراعة على دعمه لورشة العمل واستقبال وفد اللجنه الاقتصاديه بأفريقيا الأحد الماضي UNECA ومناقشة التعاون المقترحة خلال الفتره القادمة.