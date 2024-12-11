اليوم السابع
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الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 03:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع شخص في حادث تصادم سيارتين نقل بالفيوم

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 02:21 م
مصرع شخص في حادث تصادم سيارتين نقل بالفيوم حادث تصادم -أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقى شخص مصرعه، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل و سيارة نقل كبير " تريلا" بطريق "الفيوم أسيوط الصحراوي الغربي، باتجاه أسيوط بعد مدخل كمين الروس بدائرة مركز الفيوم، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، يفيد بإشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل كمين الروس بدائرة المركز، ووجود جثة.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل باخري نقل تريلا ما أسفر عن مصرع شخص، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.







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