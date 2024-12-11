مدير التعليم بالبحر الأحمر يناقش التقييم المبدئى والنهائى لأولى وثانية ابتدائى

البحر الأحمر - عماد عرفة

عقد الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم، بالبحر الأحمر، و فايزة أحمد مدير عام التعليم العام إجتماعاً تنسيقياً مع موجهى الصفوف الأولى علي مستوي المحافظة، بحضور نجلاء محمد موجه أول صفوف أولي بالمديرية، لمناقشة التقييم المبدئى والنهائى للصفين الاول والثاني الابتدائى.

كما ناقش جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، و اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر .

كما ناقش وكيل الوزارة مع الحضور القرار 136 لسنة 2024 الخاص بالمرحلة الإبتدائية وإمتحاناتها كما تم مناقشة التقييم المبدأي والنهائي للصفين الأول والثاني الإبتدائي، كذلك تمت مناقشة بيان إخطار نجاح الطالب علي أن يكون بالألوان وليس الدرجات .

كذلك جداول الإمتحانات علي مستوي المديرية والإمتحان نفسه علي مستوي الإدارة فضلاً علي أن المواد خارج المجموع يتم ادائها قبل الإمتحان بوقت كافٍ .



