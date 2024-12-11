اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 04:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير التعليم بالبحر الأحمر يناقش التقييم المبدئى والنهائى لأولى وثانية ابتدائى

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 02:57 م
مدير التعليم بالبحر الأحمر يناقش التقييم المبدئى والنهائى لأولى وثانية ابتدائى جانب من الاتتماع
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم، بالبحر الأحمر، و فايزة أحمد مدير عام التعليم العام إجتماعاً تنسيقياً مع موجهى الصفوف الأولى علي مستوي المحافظة، بحضور   نجلاء محمد موجه أول صفوف أولي بالمديرية، لمناقشة التقييم المبدئى والنهائى للصفين الاول والثاني الابتدائى.

كما ناقش جداول  امتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، و اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر .

كما ناقش وكيل الوزارة مع الحضور القرار 136 لسنة 2024 الخاص بالمرحلة الإبتدائية وإمتحاناتها كما تم مناقشة التقييم المبدأي والنهائي للصفين الأول والثاني الإبتدائي، كذلك تمت مناقشة بيان إخطار نجاح الطالب علي أن يكون بالألوان وليس الدرجات .

كذلك جداول الإمتحانات علي مستوي المديرية والإمتحان نفسه علي مستوي الإدارة فضلاً علي أن المواد خارج المجموع يتم ادائها قبل الإمتحان بوقت كافٍ .


 







مشاركة

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

التربية والتعليم

تقييم الصف الاول والثانى الابتدائى




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة