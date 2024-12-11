محكمة الجنايات تقرر منع "نبوية أنوش" من التصرف فى أموالها بتهمة غسل الأموال

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة "نبوية أنوش" بمنعها من التصرف فى أموالها بتهمة غسيل الأموال.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن مصطفى السيد، وعضوية المستشارين أيمن محمد محمد وحسام الدين فتحي، وأمانة سر وائل فرج ووليد رشاد.

وكشفت التحقيقات أن "نبوية" وشهرتها "أنوش" متهمة بـ غسيل الأموال المتحصلة عليها بطريقة غير شرعية من الإعلانات فى مقاطع الفيديو خادشة للحياء على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك"، ومحاولة إصباغها بالصبغة الشرعية.

وكانت قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، بتغريم صاحبة قناة " يوميات أنوش" 300 ألف جنيه، بتهمة التحريض على الفسق والفجور على مواقع التواصل الاجتماعي.



