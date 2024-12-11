اليوم السابع
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محافظ قنا يكرم خريجى برنامج تدريب الموظفين على لغة الإشارة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 06:13 م
محافظ قنا يكرم خريجى برنامج تدريب الموظفين على لغة الإشارة جانب من التكريم
قنا صابر سعيد

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كرم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الدفعة الأولى من خريجي برنامج تدريب الموظفين الحكوميين على لغة الإشارة، ضمن فعاليات مبادرة "عيون تسمع وأصابع تتكلم".

شهد الحفل حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والنائبة نجلاء باخوم، ومحمد المنشاوي، المدرب المعتمد في لغة الإشارة.

وأشاد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بالدور الريادي للجمعية المشاركة في تنفيذ المبادرة، معتبرًا أنها نموذج يُحتذى به للتعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، كما دعا إلى توسيع نطاق المبادرة لتشمل المزيد من المؤسسات، بما يسهم في تقديم خدمات شاملة ومتميزة لذوي الهمم في جميع أنحاء المحافظة.

وأعربت باخوم، عن فخرها بالنجاح الذي حققته المبادرة، مشيرة إلى مشاركة 16 مؤسسة حكومية وتدريب ممثلين عنها على مهارات لغة الإشارة.

 

 







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