محافظ قنا يتابع أعمال مشروعات البنية التحتية بالمناطق الصناعية

قنا صابر سعيد

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات البنية التحتية بالمنطقتين الصناعيتين "هوّ نجع حمادي" و"كلاحين قفط"، وذلك ضمن مشروع ترفيق المناطق الصناعية الممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بقيمة إجمالية تبلغ 2.6 مليار جنيه.

حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء هانى الأتربى، مدير الحماية المدنية بقنا، والمهندس محمد على، رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، والمهندس عماد حسين، رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ البرنامج بالمحافظة، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاع كهرباء قنا، وهيئة التنمية الصناعية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمصرية للاتصالات، وعدد من القيادات التنفيذية.

استمع المحافظ خلال الاجتماع إلى عرض تقديمى تناول موقف أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية، بالإضافة إلى مستجدات محطة مياه الشرب بالمنطقة الصناعية بقفط، وموعد إطلاق التيار الكهربائى بالموزعات الفرعية بالمنطقة الصناعية بـ"هوّ"، وموقف الشبكات القديمة، كما شمل العرض موعد الانتهاء من ربط شبكة المصرية للاتصالات بالمناطق الصناعية، وتسليم المبانى الإدارية والمسجد الخاص بالمجمع الصناعى، وكذلك الجدول الزمنى للانتهاء من رصف الطريق الرئيسى المؤدى إلى مدخل المجمع الصناعي.

ناقش الاجتماع أيضًا الكتاب الاستشارى المقدم من الشركة المنفذة بشأن تخفيض رسوم الحماية المدنية المتعلقة بالاستلام النهائى للموزعات الفرعية بالمناطق الصناعية.

ووجه المحافظ، بسرعة معالجة التحديات التى تواجه المستثمرين، وتحديث الخريطة الاستثمارية للمحافظة لتشمل قطاعات (الزراعة، السياحة، الصحة، الترفيه، والخدمات)، مع طرح فرص استثمارية واضحة فى كل قطاع، مؤكدًا على ضرورة تعريف المستثمرين بالمزايا التى تقدمها المناطق الصناعية، مع تسهيل إجراءات التخصيص بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وشدد المحافظ، على إعداد تقارير دورية تتضمن مراحل تنفيذ المشروعات، والمدة الزمنية الممنوحة للمقاولين، وجداول الانتهاء من الأعمال، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والمصرية للاتصالات لضمان تكامل الربط بالشبكة العامة.