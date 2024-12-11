محافظ شمال سيناء يستقبل نقيب الأطباء البيطريين

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم، الدكتور مجدي حسن، نقيب عام الأطباء البيطريين، والوفد المرافق له خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء.

جاءت الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين المحافظة والنقابة لدعم القطاع البيطري وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، وحضر اللقاء عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم دكتور محمود حمدي، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، دكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، دكتور عيد موسى، عميد كلية الطب البيطري بجامعة العريش، دكتور وسام حمدي، نقيب الأطباء البيطريين بشمال سيناء، ودكتوره عبير حجاب، مدير مديرية الطب البيطري بشمال سيناء.

رحب المحافظ بالنقيب والوفد المرافق له، مشيداً بالدور الحيوي الذي تؤديه نقابة الأطباء البيطريين في دعم المحافظة.

وأكد على أهمية التعاون المشترك بين الجانبين في تطوير قطاع الطب البيطري، من خلال تنظيم القوافل البيطرية، وعقد الندوات الإرشادية، والعمل على رفع كفاءة الخدمات البيطرية لدعم زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية وتحسين أحوال المربين في شمال سيناء.

كما شدد المحافظ على أهمية الدور التوعوي الذي تقوم به النقابة من خلال برامجها وفعالياتها، التي تسهم في الحفاظ على صحة الحيوان وتحسين الإنتاج، مما يعود بالنفع على الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي للمحافظة.

وفي تصريح خاص، أعرب دكتور مجدي حسن، نقيب عام الأطباء البيطريين، عن شكره وتقديره لمحافظ شمال سيناء على دعمه المستمر للنقابة وأعضائها، مؤكداً أهمية الزيارة في مناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالثروة الحيوانية وخدمات الطب البيطري بالمحافظة.

وقال النقيب: “نحن ملتزمون بتقديم كل الدعم الفني واللوجستي لتطوير قطاع الطب البيطري في شمال سيناء، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة. تعمل النقابة بشكل متواصل على تنفيذ القوافل العلاجية والإرشادية التي تسهم في خدمة المربين وتطوير الإنتاج الحيواني. كما أن تعاوننا مع المحافظة وجامعة العريش يمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين المؤسسات المختلفة لخدمة المجتمع.”