محافظ شمال سيناء يتفقد انتظام الدراسة فى مجمع معاهد العريش الأزهرية

شمال سيناء - محمد حسين

تفقد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم، سير العملية التعليمية في مجمع معاهد العريش الأزهرية بمدينة العريش، وذلك في إطار المتابعة الدورية لضمان انتظام الدراسة بالمحافظة.

شملت الجولة زيارة حجرات المعلمين وحجرات الأنشطة التعليمية، إلى جانب الفصول الدراسية التي تضم مراحل رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي. واطّلع المحافظ على سير العملية التعليمية داخل الفصول ومدى توافر الإمكانيات اللازمة لتهيئة بيئة تعليمية متميزة للطلاب.

وخلال زيارته، حرص المحافظ على التفاعل المباشر مع الطلاب داخل الفصول، حيث ناقشهم حول ما تم دراسته، وخاصة في مادتي القرآن الكريم واللغة العربية. وتأكد من قدرتهم على استيعاب المناهج الدراسية، مشيداً بمستوى التحصيل الدراسي الذي لاحظه لدى الطلبة.

أثنى اللواء خالد مجاور على جهود المعلمين داخل المجمع ودورهم الفعال في إنجاح العملية التعليمية، مؤكداً أهمية دورهم في بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل. كما وجه الشكر للطلاب على تفوقهم الدراسي والتزامهم، مشيراً إلى أن النجاح الدراسي هو انعكاس لجهود مشتركة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية.

وأكد المحافظ خلال زيارته أهمية الأنشطة التعليمية المكملة، والتي تسهم في صقل مهارات الطلاب وتطوير قدراتهم الفكرية والإبداعية. وشدد على ضرورة توفير كل الدعم اللازم لتطوير الأداء التعليمي في المجمع بما يتماشى مع خطة المحافظة للنهوض بالقطاع التعليمي.

تأتي هذه الزيارة ضمن خطة المحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية في كافة المراحل الدراسية، والتأكد من توفير بيئة تعليمية مناسبة تلبي احتياجات الطلاب. وأكد المحافظ التزام شمال سيناء بتطوير البنية التحتية التعليمية وتقديم الدعم اللازم لمؤسسات التعليم بمختلف أنواعها.

تهدف هذه الزيارات الميدانية إلى تعزيز التواصل بين القيادة التنفيذية والجهات التعليمية، وضمان تضافر الجهود لتقديم مستوى تعليمي يليق بمستقبل أبناء المحافظة.