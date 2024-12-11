محافظ بنى سويف يناقش شكاوى المواطنين ويوجه بسرعة تنفيذ الحلول

بنى سويف هانى فتحى

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المواطنين، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين، لمناقشة الشكاوى والمطالب المقدمة من المواطنين والعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لحلها.

وخلال اللقاء، وجه المحافظ فرع هيئة الصرف الصحي وشركة المياه ورئيس مركز ناصر بمتابعة إجراءات تنفيذ مشروع الصرف الصحي الذي سيخدم مجلس قروي بهبشين والقرى التابعة له، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وجاء ذلك استجابة لشكوى أحد المواطنين من طفح الصرف الصحي في المنطقة التي يسكن فيها، والتي أفاد المواطن بأنه تم التعامل معها بواسطة معدات الوحدة المحلية تحت إشراف رئيس المدينة.

وفي استجابة أخرى، ناقش المحافظ شكوى إحدى العاملات بالمنظومة التعليمية، ممثلة عن 280 موظفًا وموظفة بالتربية والتعليم ، يلتمسون تسهيل إجراءات التسوية الوظيفية لهم بعد حصولهم على مؤهلات عليا ويعملون حاليا منذ فترة طويلة معلمين ومعلمات ضمن المنظومة التعليمية.

حيث وجه المحافظ بتشكيل لجنة من خلال الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة، تضم التنظيم والإدارة، والتربية والتعليم، لوضع تصور كامل لدعم هذا الملف المهم والعمل على تحقيق التسويات المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، في مقدمتهم جهاز التنظيم والإدارة ووزارة التعليم.

كما استجاب المحافظ لشكوى مواطن من سكان قرية باها، التابعة لمجلس قروي إبشنا، حول تسرب مياه تحت منزله دون معرفة مصدرها، موجها مسؤولي الصرف الصحي بتحليل عينة من المياه لتحديد مصدر التسرب، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المواطن.

وفي شكوى إنسانية أخرى، استجاب المحافظ لشكوى سيدة من تأخر حصولها على بطاقة "تكافل وكرامة"، حيث كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة، والذي أفاد بأن السيدة ستتسلم البطاقة في غضون شهر، كما وجه المحافظ بصرف مساعدات مالية لها ولحالتين إنسانيتين أخريين يعانون من ظروف معيشية صعبة.

الجدير بالذكر أن اللقاءات المفتوحة تُعقد تحت إشراف الإدارة العامة لخدمة المواطنين ومكتب المحافظ، حيث يتم استقبال وفرز الشكاوى والطلبات وإحالتها للجهات المختصة، مع مناقشة الحالات التي تستدعي قرارات المحافظ لضمان حلول فعالة وسريعة.