محافظ الاسماعيلية يشهد احتفالية "عيد الكفيف" بمدرسة النور للمكفوفين بحى ثان الإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الاحتفال باليوم العالمي للكفيف "عيد الكفيف" والذي يتواكب مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، بمدرسة النور للمكفوفين بحي ثان مدينة الإسماعيلية.

وفي كلمته، قال اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، "أنه لمن دواعي سروري أن أقف بينكم اليوم في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا احتفالية "عيد الكفيف" التي تجسد قيم الإنسانية وتؤكد أن المجتمع القوي هو الذي يدعم كافة أفراده ويشركهم طموحاته وأحلامه ويجعلهم أحد أعمدته التي يبني عليها مستقبله".

مضيفًا، نحتفي اليوم بنماذج مشرقة أثبتت أن الإعاقة ليست عائقًا أمام تحقيق النجاح والتفوق؛ بل هي دافع للإبداع والعطاء، نحن هنا لنقول بوضوح أنتم لستم فقط جزءًا من هذا المجتمع بل أنتم قلبه النابض وروحه التي تلهمنا القوة والتحدي.

كما أولت الدولة المصرية عناية كبيرة لأصحاب الهمم لاقتناع القيادة السياسية التام بما لديهم من قدرات وإمكانيات تمكنهم من المشاركة بفاعلية، جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع، فقد أطلق السيد رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية الأولي لحقوق الانسان في سبتمبر 2021، والتي تؤكد على اهتمام الدولة بشكل خاص ببذل العناية الواجبة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم؛ ليؤكد أن مصر لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق آمالهم وطموحاتهم، وهو ما تجلى أثره في ترجمة الحقوق الدستورية المكفولة لهم إلى قوانين واستراتيجيات وسياسات وبرامج تنفيذية عديدة.

مؤكدًا، أن محافظة الإسماعيلية تلتزم دائما بدعم أبنائها وتعمل على تقديم كل ما يلزم من خدمات لتمكين أصحاب الهمم وخاصةً المكفوفين من العيش بكرامة والمشاركة الفعالة في بناء هذا الوطن الغالي.

مختتمًا، أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم هذه الاحتفالية ولكل من يعمل بصدق لدعم ورعاية ذوي الهمم.

وقرر محافظ الإسماعيلية صرف مكافأة للعاملين بالمدرسة بقيادة الدكتور أحمد نشأت مدير المدرسة؛ تقديرًا لمجهوداتهم، التي لمسها خلال زيارته للمدرسة، موجهًا لهم الشكر وكافة الدعم ولجميع المدارس التي ترعى ذوي الهمم بكافة أرجاء المحافظة.