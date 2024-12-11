اليوم السابع
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مجلس حكماء المسلمين يدين استيلاء الاحتلال الإسرائيلى على المنطقة العازلة بالجولان

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 10:39 ص
مجلس حكماء المسلمين يدين استيلاء الاحتلال الإسرائيلى على المنطقة العازلة بالجولان مجلس حكماء المسلمين
كتب لؤى على

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دعا مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشعب السوري إلى تغليب صوت الحكمة والمصلحة العليا للوطن، بما يُسهمُ في تحقيق تطلعات السوريين بكافة أطيافهم، مؤكدًا أن هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سوريا تتطلَّب العمل على حماية الدولة الوطنية السورية، والحفاظ على وحدتها واستقرارها وحماية مقدراتها، وعدم الانزلاق إلى الفوضى وعدم الاستقرار.

كما أدان مجلس حكماء المسلمين استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، مؤكدًا أن هذا يعد اختراقًا وانتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية واتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974، الأمر الذي ينذر بتصاعد التوتر ويهدِّد الاستقرار والأمن في المنطقة.

 







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مجلس حكماء المسلمين

الازهر الشريف

شيخ الازهر

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