قوافل مائية وورش تعليمية.. تعرف على فعاليات مبادرة بداية فى قرى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن استمرار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" في تقديم حملاتها الموسعة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين من خلال مجموعة من الخدمات المتنوعة وبرامج التوعية، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام ببناء الإنسان المصري وتعزيز وعيه.

وفي إطار المبادرة، نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم عددًا من القوافل التوعوية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، تم إطلاق قافلة مائية بقرية مليج بمركز شبين الكوم تضمنت حملات طرق الأبواب للتواصل المباشر مع أهالي القرية، بالإضافة إلى تنظيم زيارة تعليمية لطلاب المدارس اليابانية إلى محطة مياه شبين الكوم البحاري، وتنفيذ وصلات مياه مجانية ودراسات اجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية بقرية المعاشات في أشمون.

كما شهدت مدرسة الشهيد محمد سلامة في سرس الليان عددًا من الأنشطة المتنوعة ضمن فعاليات المبادرة، تضمنت مسابقات للطلاب، تشكيل "أسرة المياه"، تنظيم ندوات توعية عن أهمية الترشيد، وورش عمل لتعليم السباكة الخفيفة وإصلاح الأعطال، بالإضافة إلى ألعاب تفاعلية وعروض فيديو ومواد توعوية تهدف إلى تعزيز ثقافة الحفاظ على المياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق".

تأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة المنوفية على تفعيل مبادرات وطنية تسهم في تحسين حياة المواطنين ورفع وعيهم بأهمية الموارد الحيوية مثل المياه، تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية في بناء مجتمع متكامل ومستدام.