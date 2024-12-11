فى 60 دقيقة بس هترسم أحلى بورتريه.. آلاء جاد بنت الشرقية مفيش زيها (فيديو)

الشرقية - إيمان مهنى

آلاء جاد فنانة موهوبة، لقلبت " اللهلوبه"، نظرا لسرعتها و دقتها فى رسم البورتريه الذى لا يستغرق أكثر من ساعة، وأبهرت الفنانين و محبى الفنون بأعمالها خلال مشاركتها بالعديد من المعارض، وحصلت على العديد من الجوائز.

التقى اليوم السابع، الفنانة آلاء جاد بنت مدينة الزقازيق، التى فور دخولها منزلها تجده مزين البورتريهات للفنانين و كبار العلماء و المشايخ، فهى حولت منزلها إلى ورشة فنية، تزين كل أركانها والبورتريهات من صنع ايديها.

و أكدت أن الفن موهبة بدأت معها فى عمر العاشرة، فضلت الالتحاق بكلية التربية الفنية جامعة الزقازيق، لتنمية موهبتها بالدراسة، و التى اضافتها اليها الكثير من العلم و المعرفة بمختلف الفنون و ممارستها بشكل علمي.

وأشارت إلى أن لزوجها دور كبير فى إبراز موهبتها، بتشجيعه لها باستمرارية فى ممارسة رسم البورتريهات بالفحم،والمشاركة فى المعارض، من أبرزها معرض افتتاح قاعة الفنون بالعاصمة الإدارية، و معارض فنية مختلفة.

وأوضحت أنها تتميز بحرفيه و الدقة و السرعة فى رسم البورترية فى ساعة على الأقل، ومن خلال صورة سوء موبايل أو فوتوغرافية، حيث تتعامل مع جمهورها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت أنها تهوى رسم الفنانين والشخصيات العامة والعلماء، من بينها لوحة الشيخ الشعراوى، و حيث يحتوى بورتريه الصغير على 8 بورتريهات للشيخ بمراحل مختلفة مزخرف بأقوال مأثورة له، لافتة أن البورترية ابهر الفنانين فى احد المعارض، و كذلك بورتريهات لشخصيات الدرامية التى أثرت اجتماعيا، كجعفر العمدة، و عبد الغفور البرعى و فاطمة كشرى، و بكيزة و زغلول، و المحامى لطفى عبود وغيرها.



بورترية سعاد حسني



بورتريهات لشخصيات الدرامية



جوائز و شهادات تقدير



منزلها ورشة لرسم البورترية



آلاء جاد حصلت علي العديد من الجوائز