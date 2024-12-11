فتح باب تراخيص المركبات الخفيفة تمهيدا لإحلالها بالتوك توك.. اعرف الشروط

أسوان - عبد الله صلاح

فى بشرى سارة للمواطنين، أعلن اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن فتح باب تراخيص للمركبات الخفيفة وذلك تمهيدًا لإحلالها بمركبات التوك توك بنطاق المحافظة.

ويستعرض "اليوم السابع"، الشروط والتفاصيل حول هذه المبادرة الجديدة:

تعد مبادرة فتح باب تراخيص للمركبات الخفيفة خطوة إيجابية تمهيدًا لإحلالها بمركبات التوك توك فى أسوان.

وتحدد إدارة مشروع المواقف بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة، الحد الأقصى لعدد المركبات الخفيفة المقترح تشغيلها.

يتم تحديد خطوط السير والتعريفة المقررة لكل خط لتحقيق أسلوب وآلية التنظيم لها على الوجه الأكمل.

المركبات الخفيفة تتميز بالشكل الجمالى والحضارى الذى يليق بعروس المشاتى.

يهدف ذلك للحفاظ على سلامة كل من يستقل المركبات الخفيفة.

وزارة الإنتاج الحربى تصنع المركبات الخفيفة للعمل فى نطاق كل محافظة بالطرق الداخلية.

يأتى ذلك وفقًا للتنسيق مع الوزارات المختصة بالتنمية المحلية والمالية والتضامن الإجتماعى والداخلية.



المركبات الخفيفة بديل التكتوك



مركبات خفيفة