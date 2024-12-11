اليوم السابع
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الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 01:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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غلق 39 منشأة وتحرير 732 محضرًا متنوعا و 265 إنذارا بالإسكندرية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 12:54 م
غلق 39 منشأة وتحرير 732 محضرًا متنوعا و 265 إنذارا بالإسكندرية جانب من الحملة
الإسكندرية جاكلين منير

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شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، نفذت أحياء منتزة أول وثان، العجمى، الجمرك، عامرية أول ومركز ومدينة برج العرب بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندرى.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد 39 منشآة، والتحفظ على 4683 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 732 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطرى وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلى وإشغال طريق ورخص محال و265 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر بمليون و260 ألف جنيه خلال أسبوع.







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