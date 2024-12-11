اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 11:17 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

غدا.. انتهاء المدة المحددة للتقديم للالتحاق بمدارس النيل للعام الدراسى المقبل

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 10:00 ص
غدا.. انتهاء المدة المحددة للتقديم للالتحاق بمدارس النيل للعام الدراسى المقبل مدارس النيل المصرية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنتهى غدا الخميس 12 ديسمبر الجارى المدة المحددة للتقديم للالتحاق بـ مدارس النيل المصرية للعام الدراسي المقبل 2025,2026، ويمكن لمن يرغب فى التقديم قبل غلق الباب الدخول على الرابط التالى 

وأعلنت إدارة مدارس النيل المصرية الدولية عن فتح باب التقدم للالتحاق والتحويل لفروع مدارس النيل المصرية الدولية للعام الدراسي 2025 - 2026 بالمراحل التعليمية: 
Pre-K – KG1 – KG2
على أن يتم الاعلان لاحقا عن التقدم للالتحاق بالمراحل الأخري وفقا للأماكن المتاحة في حينه، حيث أتاحت التقديم إلكترونيًا خلال الفترة من يوم الاثنين  11/11/ 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 12/ 12/ 2024 من خلال الرابط التالي: 

ووجهت وحدة إدارة مدارس النيل أولياء الأمور بتسجيل كافة البيانات بدقة، ثم طباعة استمارة التقدم والاحتفاظ بها، وتسليمها لإدارة المدرسة عند الحضور لإجراء اختبارات القبول، ولمزيد من التفاصيل الخاصة بالتقديم وشروطه، برجاء زيارة الرابط التالي:







مشاركة

وزارة التربية والتعليم

وحدة مدارس النيل المصرية الدولية

التقدم على مدارس النيل المصرية الدولية

التقدم للعام الدراسي المقبل بمدارس النيل المصرية الدولية

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة