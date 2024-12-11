طقس دمياط اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024.. شمس ساطعة واستقرار درجات الحرارة

دمياط - هيثم مراد

تشهد محافظة دمياط اليوم طقس معتدل على كافة أنحاء المحافظة، ويسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا مع استقرار درجات الحرارة في أوقات النهار، إضافة إلي هدوء نسبي في سرعة الرياح وكذلك انخفاض منسوب مياه نهر النيل وأمواج البحر المتوسط.

على جانب آخر انتظم العمل داخل بوغاز مدينة عزبة البرج بشكل طبيعي، إضافة إلي خروج رحلات الصيد بصورة طبيعية أيضا عقب تحسن الأحوال الجوية، كما بدأت رحلات الصيد من خلال القوارب الصغيرة في الظهور عقب انخفاض منشئ مساه نهر النيل.

كما شهدت هيئة ميناء دمياط تداول السفن والحلويات بصورة طبيعية، والتي أعلنت عن انتظام حركة تداول سفن البضائع والحاويات وكذلك حركة قطارات البضائع داخل الهيئة.

وفي سياق متصل أكد الدكتور أيمن الشهابي استمرار تطبيق حالة الطوارئ ورفع درجة التأهب القصوي استعدادا لأية تغيرات تحدث في حالة الطقس، كما تابع تنفيذ خطة المحافظة لاستقبال نوات الأمطار المحتملة والتي شملت تكثيف حملات تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار، إضافة إلي صيانة أعمدة الإنارة وكذلك تواجد معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالشوارع الرئيسية و الميادين العامة للتعامل الفورى مع تراكمات مياه الأمطار حال تساقط أمطار

كان ديوان عام محافظة دمياط قد أصدر أمس بيانا أكد خلاله وجود شبورة مائية كثيفة قد تصل إلي الضباب بالطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية، وتضمن البيان تحديد توقيت الشبورة والذي يبدأ من الثالثة صباحا وحتى الثامنة صباحا، وذلك على مدار اليوم ويوم غد.

وأكدت محافظة دمياط في بيانها،ضرورة الالتزام بتعليمات المرور وتطبيق اشتراطات السلامة العامة، وكذلك عدم تجاوز السرعات المقررة أثناء القيادة وقت الشبورة.