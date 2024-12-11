طقس الأقصر اليوم الأربعاء 11ديسمبر 2024.. سطوع الشمس وتحليق رحلات البالون.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، حالة مستقرة في الطقس اليومي وسط سطوع الشمس بصورة طبيعية منذ الصباح الباكر والتي تسجل 25 درجة في فترة الظهيرة، حيث حلقت رحلات البالون الطائر بصورة طبيعية في السماء، والتي تعتبر المقياس الأبرز لحالة الطقس وشدة الرياح في الصباح غرب الأقصر.

وتعتبر رحلات البالون الطائر التي يستمتع بها السائحون، أهم الرحلات السياحية فى البر الغربى، ومحافظة الأقصر تحتل المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، ولحجز رحلات البالون الطائر، يبدأ السائح يومه من مطار البالون الطائر فجراً بالتوجه عبر المراكب النيلية للبر الغربى للإستمتاع بالتحليق في أعلى نقطة بالسماء.

وتحصل الشركات فجراً على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات، ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، حيث يتهافت السائحون على إلتقاط الصور التذكارية في أرض المطار وداخل باسكت البالون للإستمتاع بها كذكرى فى حياتهم، حيث تخرج رحلات البالون من وقت شروق الشمس وتستمر حتى قبل الظهيرة لتحلق بالسياح للاستمتاع بسحر السماء والطبيعة الساحرة والمعالم الأثرية والسياحية شرقاً وغرباً فى الأقصر.

جدير بالذكر إنه تضم محافظة الأقصر حالياً 19 شركة تعمل فى البالون الطائر، ويوجد لديها 8 موديلات من باسكت البالون والتى تضم حمولة تبدأ من 2 ركاب و6 و12 و16 و20 و24 و28 و32 راكب، ويعود تاريخ البالون الطائر في الأقصر إلى 36 عاما مضى، حيث أنه في عام 1988 أقلعت أول رحلة للبالون الطائر فوق سماء الأقصر، وقادها وقتها طيارون كانوا يعملون لصالح شركة بريطانية، التي أسست أول شركة بالون في مصر، وفى عام 1994 بدأ تأسيس أولى شركات بالون بتمويل وخبرات مصرية.



البالونات الطائرة تغرد فى سماء الأقصر



تحليق رحلات البالون فوق المناطق الجبلية والزراعات



جانب من تحليق البالونات فوق الطبيعة الزراعية



رحلات البالون خلال تجهيزها للتحليق بالسماء