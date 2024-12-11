طقس أسوان اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 .. مائل للبرودة خلال فترات المساء

أسوان - عبد الله صلاح

يسود طقس معتدل ودفئ فى محافظة أسوان جنوب مصر، مائل للبرودة خلال فترات المساء، اليوم، الأربعاء 11 ديسمبر 2024.

وسجلت درجات الحرارة الحرارة اليوم فى أسوان، العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية.

وتتمتع أسوان بطقس شتوى دافئ معتدل معظم الأوقات، لذلك يفضل السائحون من شتى دول العالم وداخل مصر قضاء عطلة نصف العام وأشهر الشتاء فى جنوب مصر داخل أسوان، للاستمتاع بالطقس الدافئ وجمال الطبيعة والمواقع السياحية والأثرية والتى منها: معبد فيلة وأبوسمبل والسد العالى وجزيرة النباتات والقرى النوبية ومتحف النوبة.