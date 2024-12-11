ضبط 8 شركات سياحة غير مرخصة تنصب على راغبي العمرة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية).. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (4 شركات ، 4 مكاتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على (أختام الشركات والمكاتب – عقود إتفاقات مع عملاء لتنظيم رحلات دينية – مجموهة من أوراق الدعاية والإعلانات لبرامج سياحية ودينية ورحلات مختلفة – دفاتر إيصالات إستلام نقدية – كشوف بأسماء العملاء وحجوزات خاصة بهم) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



