ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بالسوق السوداء بقيمة 10 ملايين

كتب محمود عبد الراضى

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (10مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.