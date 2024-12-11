اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 12:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بالسوق السوداء بقيمة 10 ملايين

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 11:21 ص
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بالسوق السوداء بقيمة 10 ملايين دولار ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (10مليون جنيه). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة

عملات اجنبية

الداخلية

حوادث

السوق السوداء




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة