ضبط طن أرز منتهى الصلاحية قبل تداوله فى الأسواق بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قادت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية نجحت في ضبط طن أرز منتهي الصلاحية قبل تداولها في الأسواق داخل مخزن غير مرخص، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة بالأقصر بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، لمعرفة مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط طن أرز أبيض منتهى الصلاحية قبل تداولها في الأسواق مما يضر بصحة المواطنين، حيث تم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة بشأنها وتحرير محضر بالواقعة، وفى سياق متصل قامت عدة حملات تموينية بضبط عدداً من المخالفات التموينية، حيث تم ضبط 37 مخالفة منها 10 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار .

وباستمرار أعمال الحملات التموينية تم ضبط مخالفات تخص المخابز البلدية المدعمة، حيث تم ضبط 6 مخابز بلدية قاموا بإثبات مبيعات وهمية ل 15040 رغيف بلدى مدعم، ومخبزان قاما بالتصرف فى 450 كيلو جرام دقيق بلدى من حصة المخبز، وقد تم إثبات توقف عن الإنتاج لعدد 8 مخابز بلدي مدعم وتحرير عدد 4 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 2 إنتاج خبز ناقص الوزن وعدد 3 عدم وجود سجل داخل المخبز ومخالفة واحدة لعدم نظافة أدوات العجين ومثلها عدم وجود ماكينة صرف الخبز، وقد تم ترصيد 750 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم من أرصدة بعد المخابز البلدية المدعمة فى نطاق المحافظة.

وكان قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، جولة لمتابعة الحالة التموينية في مركزى إسنا والطود، برفقة كل من المهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية بالمديرية، ومفتشين الرقابة بالمديرية وإدارة تموين إسنا، حيث تفقد وكيل وزارة التموين، الحالة التموينية لمركزى الطود وإسنا جنوب محافظة الأقصر، وشملت الجولة منشآت تموينية وأسواق ابتداءً من مخابز نجع الوحدة بالطود مروراً بقرى مركز إسنا ومنها قرى الشغب والدبابية والحميدات والدير وبندر إسنا، كما تضمنت الجولة المرور على الأنشطة التموينية كمطحن سلندرات إسنا وفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بإسنا و المخابز البلدية، وكذلك الأسواق والمخابز السياحية ومحال بيع الخضروات والفاكهة ومنافذ مبادرات بيع السلع بأسعار مخفضة.



تموين الأقصر تضبط طن أرز منتهى الصلاحية قبل تداوله في الأسواق



ضبط طن أرز منتهى الصلاحية قبل تداوله في الأسواق بالأقصر