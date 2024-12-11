شركة طيران سورية تستأنف رحلاتها من وإلى موسكو

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قال متحدث باسم شركة طيران أجنحة الشام السورية إنه تم استئناف بيع التذاكر للرحلات من دمشق إلى موسكو والعكس.



وأضاف المتحدث - في تصريح خاص لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأربعاء "تم استئناف مبيعات التذاكر، ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن القرار النهائي بشأن استئناف الرحلات وإمكانية الرحلة على التوالي هو لدى سلطات الطيران في البلاد"، موضحا أن التذاكر متاحة حاليا لرحلة من دمشق إلى موسكو في 18 ديسمبر والعودة في 19 ديسمبر 2024.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن مطار دمشق الدولي لن يعمل حتى مساء 18 ديسمبر.