شركة سياحة أوروبية رائدة: مصر وبلغاريا وتونس وجهات مفضلة هذا العام

كتبت : رباب فتحى

كشفت شركة "توي" أكبر شركة لتنظيم الرحلات الشاملة فى أوروبا أن المسافرين فى بريطانيا والقارة الأوروبية يعطون أولوية للإنفاق على عطلاتهم السنوية فى وجهات تنافسية بأسعار معقولة مثل مصر وبلغاريا وتونس.

وقالت شركة توي إن العملاء الجدد الذين يبحثون عن أسعار تنافسية ووجهات ممتعة ولا يستطيعون العثور على عطلة شاملة في مواقع أكثر تقليدية مثل إسبانيا يبحثون في أماكن أخرى.

وقالت شركة السفر إن الضغوط التضخمية تراجعت، رغم أن تكلفة الرحلة لا تزال عند "مستوى أعلى بكثير" مقارنة بعام 2019.

وقال سيباستيان إيبيل، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن الأسعار "عند مستوى نعتقد أنه سيبقى".

وقال إيبل: نرى أيضًا في كثير من الأحيان عملاء جدد لديهم دخل أقل ولكنهم ما زالوا يرغبون في السفر، وإذا لم يجدوا ذلك في إسبانيا، فإنهم يبحثون عن بدائل، ويجدون بدائل".

وأضاف "ستكون مايوركا ممتلئة في الصيف، وجزر الكناري ممتلئة الآن في الشتاء. ولكن هناك خيار كافٍ للعملاء للعثور على الإجازة المناسبة".

وقالت الشركة إن الأداء القوي للعطلات الشاملة وفي قسم الرحلات البحرية ساهم في ارتفاع الأرباح التشغيلية، مما ساعد الشركة على تعزيز تمويلها وخفض مستويات ديونها.

وسافر أكثر من 20 مليون عميل مع توي في الأشهر الاثني عشر حتى 30 سبتمبر، بزيادة قدرها 7% عن العام السابق، حيث استمر المستهلكون في الإنفاق على السفر.