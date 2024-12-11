سعر كرتونة البيض فى سوق زنانيرى بالإسكندرية اليوم الأربعاء 11 ديسمبر

الإسكندرية أسماء على بدر

يشهد أسعار بورصة الدواجن استقرار فى الأسعار حيث يبلغ سعر طبق البيض الأبيض والأحمر اليوم الأربعاء فى سوق زنانيرى بمنطقة كليوباترا بالإسكندرية 155 جنيه بينما كرتونة البيض البلدى تبلغ 160 جنيه.

يذكر ان سوق زنانيرى يخدم سكان منطقة كليوبترا وسيدى جابر ومصطفى كامل وهو من اقدم الأسواق وشهد تطوير مبير مؤخرا ورقابة على الاسعار بعد جولة الفريق احمد خالد محافظ الإسكندرية على السوق ومتابعة من الجهات التنفيذية للاسعار .



يذكر أن أسعار البيض استقرت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-12- 2024، ليسجل سعر كيلو البيضاء للمستهلكين 82 إلي 88 جنيها بعد إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار، وقد يزيد السعر قليلا في بعض المحافظات.

وكشفت بيانات بورصة الدواجن استقرار أسعار البيض في الأسواق للمستهلكين لتستقر عند مستويات 150 جنيها للبيع النهائي للمستهلكين.

وتسجل أسعار الفراخ البيضاء، تسليم أرض المزرعة مستويات 68 و 69 جنيها وتصل المستهلكين بدءاً من 80 جنيها وحتي 85 جنيها.

أسعار الفراخ الساسو تتراوح بين 78 إلي 79 جنيها في المزرعة، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض 33 جنيها و الكتكوت الساسو 19 جنيها وتراجع سعر الفراخ الأمهات البيضاء إلي 59 جنيها للكيلو بالمزرعة.