اليوم السابع
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سائق توك توك ينتقم لسمعة شقيقته بقتل عامل فى كرداسة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 12:26 م
سائق توك توك ينتقم لسمعة شقيقته بقتل عامل فى كرداسة قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أنهى سائق توك توك حياة عامل في كرداسة طعنا بسلاح أبيض، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم ارتكب الجريمة، لاعتقاده أن المجني عليه تسبب في تشويه سمعة شقيقته، وبضبط المتهم اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل عامل داخل مسكنه في كرداسة، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الحادث، وعثر على جثة المجني عليه مصاب بطعنات بسلاح أبيض.

توصلت التحريات إلى تورط سائق توك توك فى ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بإنهاء حياة المجني عليه، بسبب تشويهه سمعة شقيقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 







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