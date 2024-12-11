اليوم السابع
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زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات أول يناير 2024.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 11:07 ص
زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات أول يناير 2024.. اعرف التفاصيل صرف معاشات - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الإجراءات الخاصة لبدء رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها، كما يتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، كما سيتم أيضا رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، وذلك اعتباراً من 1/1 /2025.

وقد حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على تخصيص باب خاص بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، ويشمل تقديم عدد من الخدمات لأصحاب المعاشات لرعايتهم اجتماعيا، وتوفير حياة كريمة لهم والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات ، حيث تتضمن الخدمات التى يقدمها باب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، تيسيرات وتخفيضات في المواصلات العامة والسكة الحديد والنوادي ودور السينما والمسرح ودور العلاج، وكذلك توصيل معاشات للمنازل.







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