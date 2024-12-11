رفع أتوبيس ركاب على صحراوى الأقصر عقب انتهاء تبريده بعد حريق أسفر عن تفحمه.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، بالتعاون مع رجال الشرطة بمركز شرطة القرنة ومجلس مدينة القرنة، في رفع أتوبيس ركاب عقب اندلاع حريق بداخله في الثامنة صباح اليوم الأربعاء، ونجاة 46 راكب كانوا بداخله، حيث غادروا الأتوبيس بكافة متعلقاتهم فور حدوث شرز في عجلة القيادة، وتمت السيطرة على الوضع دون مصابين أو خسائر بشرية، فتم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيما حصل "اليوم السابع" على فيديوهات للحظات وقوع حريق نتيجة شرز ناري في عجلة القيادة في أتوبيس ركاب كان في طريقه إلى القاهرة لدى عبوره بين محافظة الأقصر ومحافظة قنا في الطريق الصحراوي الغربي أمام منطقة نجع البركة، والذي نجح رجال الإطفاء في السيطرة عليه دون مصابين أو خسائر في الأرواح، حيث خرج جميع الركاب من الاتوبيس لدى إندلاع النيران داخله ولم يتعرض أحد منهم بأذى.

وفى هذا الصدد نجح رجال الحماية المدنية بـ مديرية أمن الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق أتى على محتويات أتوبيس كان يحمل 46 على الطريق الصحراوى الغربي في مدخل الأقصر الشمالى بمنطقة نجع البركة، ولم يسفر الحريق بالأتوبيس عن مصابين أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر ومديرية أمن قنا، إخطاراً من الاهالى على الطريق الصحراوى يفيد بوقوع حريق في أتوبيس على الطريق الصحراوي في مدخل مدينة الأقصر الشمالى على بعد خطوات من قرية نجع البركة بحدود مدينة قنا، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء لموقع الحادث، وتبين أن جميع الركاب بصحة جيدة وغادروا الأتوبيس وقت حدوث شرز بسيط في البداية قبل الحريق، وتمت السيطرة على الحريق دون مصابين أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.



الحريق أتى على الأتوبيس بالكامل دون مصابين



جانب من الحريق صباحاً بصحراوى الأقصر



جانب من تبريد الأتوبيس عقب تفحمه بالكامل بصحراوى الأقصر



جانب من رفع اتوبيس من الطريق عقب تبريده والسيطرة على حريق به



رفع أتوبيس ركاب من الطريق الصحراوى عقب الإنتهاء من تبريده



عمليات تبريد الأتوبيس ورفعه من الطريق الصحراوى