اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس وزراء العراق: مستعدون لمساعدة السوريين لتجاوز المرحلة الانتقالية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 07:00 ص
رئيس وزراء العراق: مستعدون لمساعدة السوريين لتجاوز المرحلة الانتقالية القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى
أ ش أ

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السودانى، أهمية احترام الخيارات الحرة للشعب السوري، مشيرا إلى استعداد بلاده لمساعدة السوريين لتجاوز هذه الظروف والمرحلة الانتقالية.

وأشار السوداني، خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا والوفد المرافق له، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة الحفاظ على أمن سوريا، ووحدة أراضيها، وسلامة شعبها والتنوع الإثني والديني والاجتماعي الذي يتمتع به، مشددا على أهمية منع أيّ اعتداء على أيٍّ من مكونات الشعب السوري أو مقدساته الدينية.

وأكد أن العراق سيتابع مجريات الأحداث ومصداقية الأفعال وليس الأقوال، مجددا التأكيد على مضيّ العراق في العمل مع الدول العربية ودول الجوار لمساعدة السوريين، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

شهد اللقاء البحث في التعاون والتنسيق بين العراق والتحالف الدولي في مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف.

وقال السوداني "إن العراق عضو أساسي في هذا التحالف وهو ملتزم بالتعاون مع التحالف الدولي، للتصدي ومتابعة الجماعات الإرهابية، بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".

من جانبه، أكد كوريلا، التزام التحالف الدولي بدعم العراق لحفظ أمنه وسيادته بالضدّ من أيّ تهديد أرهابي.







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